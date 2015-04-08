«Укргазпромбанк» визнали неплатоспроможним

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію в «Укргазпромбанк» на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним, повідомляється на сайті фонду.

«Укргазпромбанк» став 14 банком із початку цього року, який визнано неплатоспроможним, і з урахуванням цього банку кількість фінустанов, які виводить з ринку Фонд гарантування, зросла до 49.

За інформацією фонду, тимчасову адміністрацію в «Укргазпромбанк» введено терміном на 3 місяці до 7 липня включно, тимчасовим адміністратором призначений Євген Ожга.

Про час та порядок виплат вкладникам банку фонд обіцяє повідомити додатково.

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Довідка УНІАН. «Укргазпромбанк» працює на ринку України з 27 березня 1996 року і входить до групи невеликих фінустанов.

За інформацією на сайті банку, основними власниками його акцій є Іван і Олег Діяк, які володіють 24,5167% і 24,0973%, відповідно, а також Яніна Сухіна (18,8336%) і Оксана Решетняк (9,9267% акцій банку).

Один із основних власників, львівський бізнесмен Іван Діяк, у минулому народний депутат України і радник президента Віктора Ющенка, а також радник голови правління НАК «Нафтогаз України».