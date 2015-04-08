Екс-голова Держфінінспекції, який звинуватив Кабмін Яценюка у корупції, заявляє про переслідування

Екс-голова Державної фінансової інспекції Микола Гордієнко, який звинуватив урядовців у зловживаннях, заявляє про переслідування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільного засідання парламентських комітетів питань запобігання і протидії корупції та з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

Гордієнко, зокрема, зазначив, що “з озвучених мною 7,6 мільярдів гривень корупційних збитків, що встановлені мною за період 2012-2014 років, близько 3,5 мільярдів корупційних збитків припадає на друге півріччя 2014 року”.

“Тобто, на період роботи уряду Яценюка”, - додав він.

За словами Гордієнка, ця сума встановлена в основному за результатами позапланових ревізій, які охоплюють лише невелику частину фінансової діяльності державних суб'єктів господарювання.

“За моїми оцінками, якщо провести повну планову ревізію, сума корупційних збитків сягатиме десятків мільярдів гривень. Такі планові перевірки потрібно починати негайно і проводити незалежними від уряду Яценюка аудиторами, інакше усі факти корупційні будуть приховані”, - сказав Гордієнко.

Він також зауважив, що передав до Генеральної прокуратури матеріали багатьох перевірок.

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“По кожному факту, який встановила Державна фінансова інспекція, мусить бути порушена кримінальна справа, а винні - притягнуті до відповідальності. І я впевнений, що Генеральна прокуратура доведе їх до кінця”, - сказав Гордієнко.

За його словами, того дня, коли “ми на робочому місці заслуховували проміжний звіт ревізії по «Енергоатому», Арсеній Петрович мене відсторонив від займаної посади голови Державної фінансової інспекції з метою приховати факти корупції”.

“Я вирішив боротися за справедливість і це зробив публічно. Після мого першого публічного виступу Арсеній Петрович влаштував проти мене політичні репресії, принизив моє чесне ім'я. Зараз мене переслідують, порушують проти мене кримінальні справи, стежить за мною зовнішня розвідка”, - заявив Гордієнко.

Він закликав Генеральну прокуратуру та народних депутатів провести прозоре розслідування фактів корупції, «як Януковича, так і уряду Яценюка» і притягнути винних до відповідальності.

“Я також прошу у вас захисту, бо моє життя Арсеній Петрович перетворив на знущання”, - сказав екс-голова Держфінінспекції.

Як повідомляв УНІАН, на початку березня Кабмін у рамках боротьби з проявами корупції та перевірки роботи органів виконавчої влади ініціював проведення службового розслідування стосовно керівництва Державної фінансової інспекції й відсторонив голову відомства Миколу Гордієнка від виконання обов'язків.

Керівництву відомства пред'явили звинувачення за трьома пунктами: необ'єктивність проведення фінансової перевірки концерну «Антонов», зловживання аудиторів фінансової інспекції при проведенні аудиту держкомпаній і відсутність дієвого контролю за державним майном і державними коштами, який повинен був здійснюватися Держфінінспекції.

У відповідь Гордієнко заявив про зловживання уряду, виявлені в 2014 році, на суму понад 7,5 млрд грн. Йшлося, за його словами, про зловживання в «Укрпошті», «Укргазвидобуванні», «Енергоатомі» й про зловживання в «Нафтогазі» на суму понад 4,5 млрд грн.

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк відразу ж звернувся до генпрокурора Віктора Шокіна з тим, щоб ГПУ почала розслідування за висловленими на адресу уряду звинуваченнями.

4 квітня Кабінет міністрів звільнив Гордієнка з посади голови Державної фінансової інспекції.

У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про створення парламентської ТСК із перевірки фактів корупції в органах влади, озвучених екс-головою Держфінінспекції Гордієнком.

Учора, 7 квітня, близько 25 депутатів блокували трибуну ВР із вимогою створити ТСК із розслідування можливих зловживань урядовців.

Голова ВР Володимир Гройсман доручив профільним парламентським комітетам у середу, 8 квітня, провести відкриті засідання, під час яких заслухати інформацію про стан розслідування можливих корупційних діянь урядових чиновників.

Після цього комітети повинні внести пропозиції щодо можливого створення відповідних ТСК і запрошення в п'ятницю посадових осіб для надання інформації із вищезазначених питань із подальшим прийняттям рішень Верховною Радою.