ГПУ повідомляє про виявлені порушення на держпідприємствах у період діяльності уряду Яценюка

Генеральна прокуратура виявила порушення у діяльності ряду державних підприємств на загальну суму понад 685 млн грн за період з 1 березня по 31 грудня 2014 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник генерального прокурора України Володимир Гузар повідомив на спільному засіданні комітетів Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції та з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

Він повідомив, що після виступу у парламенті 18 березня 2015 року народного депутата від «Блоку Петра Порошенка» Сергія Лещенка щодо нібито зловживань нинішнім урядом на суму 7,5 млрд грн, який посилався на слова колишнього голови Державної фінансової інформації Миколи Гордієнка, було розпочато досудове слідство.

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“Воно триває. ГПУ до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості стосовно можливих зловживань службовими особами Кабінету міністрів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, де йдеться про зловживання, які потягли особливо тяжкі наслідки”, - сказав Гузар.

Водночас він повідомив, що на сьогодні не встановлено, які саме суми збитків завдали посадовці попередніх урядів, а які - нинішнього уряду.

Гузар зазначив, що за результатами ревізії Державної фінансової інспекції оголошено підозри колишньому президентові України Віктору Януковичу, колишньому прем'єр-міністру Миколі Азарову, колишньому першому віце-прем'єр-міністру Сергію Арбузову та колишньому міністру фінансів України Юрію Колобову. За словами Гузара, відкрито 12 проваджень.

Також Гузар підкреслив, що прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк звернувся до ГПУ із заявою, що він у будь-який момент готовий дати свідчення, але “на даний момент необхідності проведення допитів прем'єр-міністра або членів Кабміну немає, але за потреби вони будуть проведені”.

Як повідомляв УНІАН, на початку березня Кабмін у рамках боротьби з проявами корупції та перевірки роботи органів виконавчої влади ініціював проведення службового розслідування стосовно керівництва Державної фінансової інспекції й відсторонив главу відомства Гордієнка від виконання обов'язків.

Керівництву відомства пред'явили звинувачення за трьома пунктами: необ'єктивність проведення фінансової перевірки концерну «Антонов», зловживання аудиторів фінансової інспекції при проведенні аудиту держкомпаній і відсутність дієвого контролю за державним майном і державними коштами, який повинен був здійснюватися Держфінінспекції.

У відповідь Гордієнко заявив про зловживання уряду, виявлені в 2014 році, на суму понад 7,5 млрд грн. Йшлося, за його словами, про зловживання в «Укрпошті», «Укргазвидобуванні», «Енергоатомі» й про зловживання в «Нафтогазі» на суму понад 4,5 млрд грн.

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк відразу ж звернувся до генпрокурора Віктора Шокіна з тим, щоб ГПУ почала розслідування за висловленими на адресу уряду звинуваченнями.

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4 квітня Кабінет міністрів звільнив Гордієнка з посади голови Державної фінансової інспекції.

У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про створення парламентської ТСК із перевірки фактів корупції в органах влади, озвучених екс-головою Держфінінспекції Гордієнком.

Сьогодні, 8 квітня, Гордієнко заявив, що з 7,6 млрд грн корупційних збитків, «встановлених ним за період 2012-2014 років, близько 3,5 млрд корупційних збитків припадає на друге півріччя 2014 року».