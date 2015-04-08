Нацбанк: про зняття обмежень на ринку потрібно радитися з МВФ

Керівництво Національного банку України та парламентський комітет із питань фінансової політики та банківської діяльності мають намір розглянути план подальших дій зі стабілізації банківської системи та питання зняття обмежень НБУ за депозитами на засіданні на початку травня.

Про це перший заступник голови Національного банку України Олександр Писарук і керівник комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності Сергій Рибалка домовилися на засіданні комітету сьогодні, 8 квітня.

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Зокрема, Писарук повідомив, що для стабілізації банківської системи потрібно відновити приплив вкладів у банки, чому перешкоджають діючі обмеження НБУ. За його словами, для зняття цих обмежень потрібно завершити очищення банківської системи й обговорити це питання з Міжнародним валютним фондом.

У свою чергу, Рибалка запропонував запланувати розгляд питання після обговорення з МВФ, на засіданні комітету 3-4 травня, і Писарук погодився з його пропозицією.