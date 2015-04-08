Мінфін готовий переглянути перелік податкових пільг

Міністерство фінансів України в рамках податкової реформи, а також у ході виконання програми співпраці з ключовим кредитором країни - Міжнародним валютним фондом - готове переглянути перелік існуючих податкових пільг та спеціальних режимів оподаткування, у першу чергу, для великих агропідприємств України.

Про це в інтерв'ю УНІАН повідомила заступник міністра фінансів України Олена Макеєва.

«Досвід показує, що пільги - це завжди середовище для ухилення від сплати податків і шахрайства, - сказала Макеєва. - А тепер давайте повернемося до світового досвіду, до угоди СОТ про сільське господарство, яке передбачає довгострокову мету - забезпечення поступового скорочення підтримки і захисту в аграрному секторі. Ми повинні прагнути відповідати світовому рівню та стандартам ведення бізнесу у цій галузі. Тому, враховуючи рівень рентабельності і міжнародну конкурентоспроможність сільськогосподарського ринку України, на мій погляд, спеціальні режими слід переглядати. До речі, такої самої думки і консультанти МВФ».

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Макеєва зазначила, що сьогодні треба пропонувати стимулюючі програми для малого та середнього бізнесу. «А то у нас 1,2 млн платників податків - юридичних осіб та 2,3 млн платників податків - фізичних осіб. І лише 1,5 тис. компаній формують 70% податкових надходжень до бюджету країни. При цьому кількість платників податків - фізичних осіб зростає в геометричній прогресії, але лише одиниці з них трансформуються в реальний бізнес», - підкреслила заступник міністра.

Водночас вона зазначила, що податкова реформа, яка має бути реалізована, «повинна бути ефективною як для великого, так і малого та середнього бізнесу». «Якщо хочете, вона повинна бути такою, яка мотивує бізнес сплачувати податки. Податкове навантаження має бути посильним для кожного суб'єкта. Я вже не кажу про такі базові принципи, як справедливість, рівність усіх перед законом», - сказала Макеєва.