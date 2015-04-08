Польща дасть Україні кредит в 100 мільйонів євро на реформи та облаштування кордону

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час спільної прес-конференції з президентом Республіки Польща Броніславом Коморовським сьогодні у Києві.

«Окремо хотів би подякувати пану президенту за кредит, який Польща вирішила надати, в розмірі 100 млн євро. 50 млн планується використовувати для розбудови пунктів пропуску, прикордонних переходів, у тому числі і створення спільних пунктів пропуску для того, щоб ми економили час, робили серйозні і потужні антикорупційні кроки, щоб на одному пункті здійснювали перевірку і українські, і польські прикордонники ", - сказав Порошенко.

Читайте такожКитай виділить Україні $15 мільярдів на будівництво доступного житла

"Друга половина цього кредиту, за нашою домовленістю, буде використовуватися на модернізацію теплових електростанцій, пунктів генерації. Ми домовилися, що вже підготовлено декілька блоків державних компаній по генерації електроенергії, які можуть бути переобладнані з антрациту... на вугілля газової групи", - додав глава Української держави.