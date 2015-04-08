Українці вже два місяці поспіль продають валюти набагато більше, ніж купують
Люди перестали "ганятися" за доларами.
Українці у березні 2015 року продали іноземної валюти на 129,2 млн дол. більше, ніж купили у банків, при цьому тенденція перевищення пропозиції валюти на готівковому ринку над попитом триває другий місяць поспіль, повідомляється на сайті НБУ.
За інформацією НБУ, банки купили у населення 169,1 млн дол., продали - 39,9 млн дол.
За підсумками січня-березня чистий продаж валюти населенням становив 236,2 млн дол. (в еквіваленті).
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Банківські вклади фізичних осіб у вільно конвертованій валюті (у доларовому еквіваленті) знизилися на 963 млн дол. - до 11,424 млрд дол. на 1 квітня.
Як повідомляв УНІАН, українці у лютому 2015 року, вперше з червня 2014 року, продали іноземної валюти більше, ніж придбали. Чистий продаж готівкової валюти населенням становив 126,4 млн дол.