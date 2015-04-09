Нацбанк виявив порушення законодавства в діях керівництва "Дельта Банку"

Про це повідомив перший заступник голови Національного банку України Олександр Писарук у ході засідання Комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності.

«Відповім коротко на два запитання: так, так», - сказав Писарук, відповідаючи на запитання, чи були в діях керівництва неплатоспроможного «Дельта Банку» порушення норм законодавства та чи підпадає керівництво банку під дію ухваленого 2 березня (до визнання банку неплатоспроможним) закону про посилення відповідальності власників і менеджменту банків.

За його словами, звернення за цими фактами до правоохоронних органів перебуває в компетенції Фонду гарантування вкладів фізосіб, який здійснює тимчасову адміністрацію в «Дельта Банку».

Національний банк України визнав неплатоспроможним «Дельта Банк», що входить до групи найбільших, 2 березня, в результаті чого Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів у банк тимчасову адміністрацію.

Раніше НБУ, враховуючи системне значення «Дельта Банку», обговорював із Міністерством фінансів плани реструктуризації банку і можливої участі держави в його рекапіталізації. Але, враховуючи незадовільний стан активів банку і відмову Мінфіну від його націоналізації, Нацбанк був змушений прийняти рішення про визнання банку неплатоспроможним.

Згодом директор-розпорядник Фонду гарантування Костянтин Ворушилін заявив, що виведення «Дельта Банку» з ринку доцільно шляхом створення перехідного банку за участю держави або передачі його активів державному «Ощадбанку».

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Ліквідація банку, на його думку, є найгіршим варіантом, оскільки в такому разі фонду потрібно буде виплатити близько 16,7 млрд грн за вкладами, тоді як значна частина активів банку в заставі під рефінансування НБУ, і повернути гроші у фонд буде практично неможливо.

Також у фонді повідомили, що в разі прийняття рішення про ліквідацію банку будуть потрібні додаткові вливання у фонд, крім уже отриманих раніше кредитів від НБУ та уряду на 30 млрд грн і понад заплановані в держбюджеті на цей рік обсяги в 20 млрд грн.

За оцінками фонду, обсяг коштів на рахунках державних компаній у «Дельта Банку» на момент визнання його неплатоспроможним становив близько 8,4 млрд грн, рефінансування Національного банку - 9,3 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Дельта Банк» працює на ринку України з 2006 року і входить до групи найбільших банків. Основними акціонерами банку є бізнесмен Микола Лагун - 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) - 29,39%.