Мінфін 23 квітня представить кандидатів на пост голови фіскальної служби

Міністерство фінансів України проведе публічний розгляд кандидатур на пост голови Державної фіскальної служби України 23 квітня, повідомляється на сайті міністерства.

Попередньо 20 квітня Мінфін планує оприлюднити список всіх учасників конкурсу, які пройшли перший етап відбору і подали повний перелік документів, а також інформацію про місце проведення публічного заслуховування кандидатів.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін проводить конкурсний відбір кандидатів на посаду голови Державної фіскальної служби України.

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Процес пошуку кандидатів як радники підтримують міжнародні кадрові агентства Ward Howell, Ancor і Hudson.

Кабінет міністрів України 23 березня прийняв відставку голови Державної фіскальної служби Ігоря Білоуса, а також звільнив його заступників - Володимира Хоменка та Анатолія Макаренка, які курирували податкову міліцію і митницю відповідно.