Чехія може перейти на євро не раніше 2020 року - прем'єр країни

У Чехії євро може замінити національну валюту, республіка зможе вступити до єврозони у 2020 році.

Як пише ТАСС, про це заявив журналістам прем'єр-міністр країни Богуслав Соботка.

За його словами, "це найближчий технічно можливий термін прийняття єдиної валюти" в країні. "Було б добре встановити конкретну дату переходу в розрахунки на євро", - додав він.

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Між тим, прем'єр визнав, що, "на жаль, в уряді поки немає згоди щодо термінів прийняття євро".