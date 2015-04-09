Чехія може перейти на євро не раніше 2020 року - прем'єр країни
10:36, 09 квітня 2015Фінанси
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Це найближчий технічно можливий термін прийняття єдиної європейської валюти, вважає Богуслав Соботка.
REUTERS
У Чехії євро може замінити національну валюту, республіка зможе вступити до єврозони у 2020 році.
Як пише ТАСС, про це заявив журналістам прем'єр-міністр країни Богуслав Соботка.
За його словами, "це найближчий технічно можливий термін прийняття єдиної валюти" в країні. "Було б добре встановити конкретну дату переходу в розрахунки на євро", - додав він.
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Між тим, прем'єр визнав, що, "на жаль, в уряді поки немає згоди щодо термінів прийняття євро".
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