Кабмін призначив нового торгового представника України

Уряд призначив Наталію Микольську на посаду заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України – торгового представника України.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

На цій посаді Микольська відповідатиме за просування експорту товарів та послуг, вихід вітчизняних виробників на нові ринки, а також представлятиме інтереси України в Світовій організації торгівлі, підкреслили в Кабміні.

Зазначається, що Микольська отримала фахову освіту у Львівському національному університеті ім. Івана Франка та магістра європейських студій у Europa-Kolleg Hamburg (ФРН).

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Вона брала активну участь у розробці українського законодавства для приведення його у відповідність до міжнародних зобов’язань України. У 2014 році вона була визнана спеціалістом № 1 у сфері міжнародної торгівлі згідно з Ukrainian Law Firms 2014 та названа кращим юристом у сфері міжнародної торгівлі згідно з рейтингом Best Lawyers International 2014.

Як повідомляв УНІАН, раніше посаду заступника міністра економічного розвитку і торгівлі - торгового представника України обіймав Валерій П‘ятницький, якого уряд звільнив у грудні 2014 року.