Угорська OTP Group не збирається залишати Україну

Угорський OTP Group, що представлена в Україні одним із групи найбільших за активами «ОТП Банком», не планує залишати Україну, незважаючи на значні втрати української «дочки» у 2014 році.

Про це йдеться в повідомленні банку, переданому УНІАН, із посиланням на заяву генерального директора групи Шандора Чані.

За інформацією групи, підтвердженням намірів продовжувати підтримку українського дочірнього банку є плани з його докапіталізації.

Зокрема, у першому кварталі капітал банку збільшено на 1,2 млрд гривень шляхом конвертації субборгу в капітал за підтримки акціонера, а у другому кварталі планується провести пролонгацію субкредиту від ЄБРР на 65 млн дол., щоб максимально враховувати його в регулятивному капіталі.

Керівництво групи розраховує, що обумовлені реаліями українського ринку збитки українського дочірнього банку в 2015 році знижуватимуться в міру скорочення витрат і реалізації комплексної програми оптимізації процесів банку.

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Довідка УНІАН. «ОТП Банк» працює на ринку України з 1998 року. 100% акцій банку належить OTP Bank, Угорщина.

За підсумками 2014 року банк отримав 1,99 млрд грн збитку, що вважає закономірним наслідком подій і умов роботи у 2014 році, включаючи втрати у Криму і зоні АТО і списання втрачених активів, вплив девальвації й погіршення якості кредитного портфеля.

«ОТП Банк» очолює банківську групу ОТП, зареєстровану Національним банком України, до складу якої крім банку входять «ОТП Факторинг Україна», компанія з управління активами «ОТП Капітал» і лізингова компанія «ОТП Лізинг».