Гривня на міжбанку піднялася вище 23,50 за долар

У четвер, 9 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на 12:00 встановилися на рівні 23,37/23,48, повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро знаходяться на рівні 25,04/25,21, до російського рубля - 0,443/0,447.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:30 встановився на рівні 23,4678 грн/дол., на цей час було укладено 58 угод на суму 36,15 млн дол.