Яресько минулого року заробила понад $2 мільйони

Міністр фінансів України Наталія Яресько в рамках виконання вимог деклараційної кампанії, що відбувається в Україні з 1 січня по 1 травня, задекларувала 2,05 млн дол. доходів, отриманих за межами України в 2014 році, а також 38,4 тис. грн, отриманих в Україні. Як відзначається в декларації міністра, опублікованій на веб-порталі уряду, зарплата глави Мінфіну становила 5,67 тис. грн.

За декларацією, у власності міністра є дві земельні ділянки площею 3 і 6 тис. кв. м, квартира в 120 кв. м, у спільній власності - житловий будинок у 1,2 тис. кв. м. Обсяг коштів на банківському рахунку міністра становить 48 млн грн, гроші знаходяться на банківському рахунку за кордоном. При цьому міністр у 2014 році погашала кредит. Платежі по тілу кредиту становили 12,7 млн грн, за відсотками - 542 тис. грн.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні з 1 січня стартувала кампанія з декларації доходів, отриманих громадянами у 2014 році. Для чиновників вищого рангу подача декларації про доходи є обов'язковою процедурою. Термін її проведення - з 1 січня по 1 квітня кожного року.

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Згідно з поданими деклараціями, найбільший дохід серед членів уряду, крім міністра фінансів Яресько, має також віце-прем'єр Валерій Вощевський - 17,2 млн грн. Прем'єр-міністр Яценюк задекларував 1,15 млн грн доходів за 2014 рік.