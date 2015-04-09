У Нацбанку вже припускають інфляцію вище 50% цього кварталу

Національний банк України припускає зростання споживчої інфляції в другому кварталі цього року вище від 50% у річному вираженні, повідомив УНІАН директор департаменту монетарної політики й економічного аналізу НБУ Сергій Ніколайчук.

Згідно з оприлюдненими цього тижня даними Державної служби статистики України, інфляція в Україні у березні 2015 року порівняно з лютим 2015 прискорилась до 10,8%, у річному вираженні - до 45,8%.

«У другому кварталі річна інфляція (до аналогічного періоду попереднього року), швидше за все, перевищить 50-відсотковий показник. Перш за все, це буде пов'язано з підвищенням тарифів на житлово-комунальні послуги», - сказав Ніколайчук.

За його словами, інші компоненти споживчої інфляції, включаючи ціни на товари та послуги, найімовірніше, зростати не будуть.

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Як повідомляв УНІАН, у 2014 році споживчі ціни в Україні зросли на 24,9%, в 2013 - на 0,5%.

За оцінками експертів, за стабільного курсу і сприятливого врожаю можна очікувати деякого уповільнення темпів зростання споживчих цін до кінця 2015 року, але річний показник інфляції навряд чи опуститься нижче від 30%.

Кабінет міністрів України розглядає три сценарії розвитку економіки України в 2015 році: песимістичний - з падінням ВВП на 11,9% за інфляції 42,8%, і два більш оптимістичних сценарії - з падінням економіки в діапазоні від 5,5% до 8,6 % за інфляції в діапазоні від 26,7% до 38,1%.

Національний банк України прогнозує на 2015 рік падіння ВВП на 7,5% за інфляції 30%.