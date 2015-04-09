Кіпрський офшор вимагає від Росії повернути борги Криму

Зареєстрована на Кіпрі компанія DRGN Ltd. подала в Арбітражний суд Москви позов проти Росії. Предметом позову стала нездатність Криму погасити облігації випуску від червня 2011 року вартістю 133 млн гривень ($5,65 млн).

Про це заявив агентству Bloomberg співробітник київського інвестбанку Dragon Capital Сергій Фурса, який займався організацією випуску облігацій Криму, передає РБК.

За його словами, Dragon Capital гарантував розміщення кримських облігацій, DRGN є їхнім клієнтом. Співрозмовник агентства уточнив, що у DRGN знаходяться облігації Криму на 17 млн гривень ($722 тис.).

Згідно з картотекою Арбітражного суду Москви позов DRGN Ltd був зареєстрований 6 квітня. Відповідачами значаться Міністерство фінансів Росії, Мінфін і Держрада республіки, а також Рада міністрів Криму. Позивач вимагає стягнути 82,095 млн руб.

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Помічник міністра фінансів Росії Світлана Нікітіна заявила Bloomberg, що Мінфін не отримував офіційних документів про судовий процес. За її словами, уряд Криму хоче заплатити і має для цього кошти. Однак для того, щоб це зробити, потрібен реєстр власників облігацій з України, пояснила вона.

Влада Криму в 2011 році розмістила муніципальні облігації обсягом 133 млн гривень на три роки за ставкою 14,5% річних. Кошти залучалися на проект зі збору та переробки твердих побутових відходів в Сімферополі і Сімферопольському районі. Термін погашення облігацій закінчився в червні 2014 року. Тоді Мінфін Росії пояснив прострочення «відмовою української влади надати допомогу емітенту для забезпечення погашення облігацій в термін».