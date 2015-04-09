Абромавичус заробив минулого року 15,6 мільйона гривень

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус у рамках деклараційної кампанії, що стартувала 1 січня цього року, задекларував 15,6 млн грн доходів, одержаних у 2014 році.

Як повідомляється в декларації міністра, опублікованій на веб-порталі уряду, основним джерелом доходів міністра стала зарплата, яка за 2014 рік становила 14,7 млн грн.

Дохід родини міністра становив за 2014 рік 2 млн грн.

Дохід міністра з відсоткам та дивідендам становив 720 тис. грн, дохід від оренди - 138 тис. грн. У власності міністра є квартира у Вільнюсі площею 106 кв. м і нерухомість в Києві площею 81 кв. м. На банківському рахунку міністра 2,7 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні з 1 січня стартувала кампанія з декларації доходів, одержаних громадянами у 2014 році. Термін її проведення - з 1 січня по 1 квітня кожного року. Для чиновників вищого рангу подача декларації про доходи є обов'язковою процедурою.

Згідно з поданими деклараціями, найбільший дохід серед членів уряду мають міністр фінансів Наталія Яресько - 2 млн дол. і віце-прем'єр Валерій Вощевський - 17,2 млн грн. Прем'єр-міністр Яценюк задекларував 1,15 млн грн доходів за 2014 рік.