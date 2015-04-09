У Нацбанку пояснили, чому визнали неплатоспроможним «Укргазпромбанк»

Національний банк України пояснює рішення про віднесення «Укргазпромбанку» до категорії неплатоспроможних неприйняттям основними акціонерами банку своєчасних заходів для його порятунку, повідомляється на сайті регулятора.

За інформацією НБУ, банк не виконував понад 10% своїх зобов'язань перед вкладниками і кредиторами, а його регулятивний капітал досяг від'ємного значення.

Також повідомляється, що банк перебував у статусі проблемного з січня 2015 року, що вимагало невідкладного втручання основних акціонерів, однак численні зустрічі керівництва НБУ з акціонерами банку не принесли результату.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізосіб 7 квітня ввів тимчасову адміністрацію в «Укргазпромбанк» на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним.

«Укргазпромбанк» працює на ринку України з 27 березня 1996 року і входить до групи невеликих фінустанов.

За інформацією на сайті банку, основними власниками його акцій є Іван та Олег Діяк, які володіють 24,5167% і 24,0973%, відповідно, а також Яніна Сухіна (18,8336%) та Оксана Решетняк (9,9267% акцій банку).

Один із основних власників, львівський бізнесмен Іван Діяк - в минулому народний депутат України і радник президента Віктора Ющенка, а також радник голови правління НАК «Нафтогаз України».