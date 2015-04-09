Гривня закрила міжбанк на рівні 23,50 за долар

У четвер, 9 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 23,35/23,50 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на цю годину встановилися на рівні 25,059/25,216 грн/євро, щодо російського рубля - 0,446/0,449 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 23,4335 грн/дол., на цю годину була укладена 241 угода на суму 233,37 млн дол.