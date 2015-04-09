Депутати хочуть заборонити дострокове зняття депозитів

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний законопроект (№1195) набрав необхідний мінімум 226 голосів депутатів із 338 зареєстрованих у сесійній залі.

Зокрема, законопроект передбачає зміни до Цивільного кодексу України, згідно з яким зобов'язання банку повертати внесок клієнта розмежовуються за строковими вкладами і за вкладами до запитання (поточні та карткові рахунки, депозити без певного терміну).

«За договором банківського строкового вкладу, банк зобов'язаний видати вклад та нараховані проценти за цим вкладом після закінчення терміну, зазначеного в договорі банківського вкладу», - йдеться в тексті документа.

Законопроект передбачає, що дострокове повернення вкладнику банківського строкового вкладу на його вимогу можливий виключно у випадках, коли це передбачено умовами договору з банком.

Одночасно законопроект передбачає безумовну вимогу до банків з вкладами до запитання видавати вклад або його частину на першу вимогу вкладника. «Умова договору вкладу до запитання про відмову від права на одержання вкладу на першу вимогу є мізерною», - наголошується в документі.

Читайте такожУ Нацбанку спрогнозували, коли відновиться приплив депозитів

Як повідомляв УНІАН, голова НБУ Валерія Гонтарева в кінці минулого року повідомляла про наміри НБУ запропонувати парламенту заборонити вилучення банківських депозитів до настання строку їх повернення, що відповідає світовій практиці і допоможе збалансувати банківську систему, щоб Нацбанку не доводилося в кризовий період «закручувати гайки» адміністративними методами.

За її словами, за бажання отримати вищий відсоток вкладник зможе розмістити гроші в банку на певний термін, за бажання отримувати кошти за першою вимогою - на ощадний рахунок з нижчими ставками.