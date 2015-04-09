Кабмін готує бюджет-2016: зростання економіки 2%, інфляція 9%, курс гривні 22,5

Кабінет міністрів України в рамках формування Основних напрямів бюджетної політики на 2016 рік закладає як макропоказники розвитку економіки і розрахунків проекту державного бюджету на 2016 рік зростання економіки на рівні 2%, інфляцію на рівні 9% і валютний курс на рівні 22,5 грн за долар.

Про це йдеться в проекті постанови про Основні напрями бюджетної політики на 2016 рік, опублікованому на веб-порталі Верховної Ради.

«При визначенні Основних напрямів бюджетної політики на 2016 рік враховано такі основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку на 2016 рік: номінальний ВВП - 2,1 млрд грн, темпи зростання реального ВВП - 102%, індекс споживчих цін (грудень до грудня) - 109%, індекс цін виробників (грудень до грудня) - 112%. Рівень безробіття - 9,9%, обмінний курс гривні до долара (у середньому за період) - 22,5 грн за долар».

Відзначається, що основні макропоказники можуть уточнюватись з урахуванням соціально-економічної ситуації в 2015 році, а також з урахуванням допущень прогнозу внутрішніх і зовнішніх ризиків.

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Як повідомляв УНІАН, у березні Кабінет міністрів України запропонував три сценарії розвитку економіки України, в першу чергу, в 2015 році, і передбачив за найбільш песимістичним сценарієм падіння економіки на 11,9% за інфляції в 42,8%. Оптимістичні сценарії передбачають падіння економіки в діапазоні від 5,5% до 8,6% за інфляції в діапазоні від 26,7% до 38,1%. Номінальний ВВП становитиме 1,85 тлрн грн за найбільш оптимістичним сценарієм і 1,79 трлн грн - за песимістичним.

Також в уряді спрогнозували уповільнення темпів падіння економіки країни в 2016 і 2017 роках навіть за песимістичним сценарієм до 7% і 3%, відповідно, при прогнозних показниках інфляції: за песимістичним сценарієм в 16,4% в 2016 році і 9,7% в 2017 році.