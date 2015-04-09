Рада зробила перший крок до реструктуризації валютних кредитів

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення з другого разу проголосував 241 народний депутат із 297 зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначається у пояснювальній записці, проектом передбачено, що всі банки та інші фінансові установи, які діють на території України, за письмовою заявою громадян України, що мають невиконані зобов’язання за кредитними договорами в іноземній валюті, зобов’язані протягом місяця провести реструктуризацію зобов’язань за кредитним договором.

Реструктуризації підлягають усі споживчі кредити, отримані для придбання будь-якого майна, без обмеження суми заборгованості.

Споживчий кредит, право вимоги за яким відступлено іншій особі (якщо вона не є фінансовою установою), виконується позичальником або поручителем за ціною відступлення.

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Заборгованість за споживчим кредитом конвертується за офіційним курсом НБУ на дату укладання кредитного договору. Курсова різниця списується банками. Відсоткова ставка за користування кредитом після реструктуризації не повинна перевищувати ту, яка була встановлена до моменту реструктуризації.