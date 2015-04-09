Уряд поставив собі завдання знизити дефіцит держбюджету до 3% ВВП

Про це йдеться в урядовому проекті постанови про Основні напрями бюджетної політики на 2016 рік, опублікованому на сайті Верховної Ради.

«Забезпечення збалансованості та стійкості бюджетної системи шляхом: досягнення граничного обсягу дефіциту державного бюджету в межах 3% валового внутрішнього продукту...», - йдеться в документі.

Згідно з проектом, фінансування дефіциту загального фонду держбюджету передбачається переважно за рахунок внутрішніх запозичень, спеціального фонду - за рахунок кредитів іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для виконання інвестиційних програм.

Одночасно уряд має намір скоротити боргове навантаження на економіку, зокрема за підтримки міжнародного фінансування (переважно за рахунок рефінансування боргу) та управління боргом, щоб знизити виплати на обслуговування держборгу в найближчі роки.

Проект передбачає граничний обсяг держгарантій не більш як 5% доходів загального фонду держбюджету за рішенням Кабміну або на підставі міжнародних договорів України для кредитування проектів інвестиційного характеру на об'єктах, що мають загальнодержавне значення.

Нагадаємо, проект передбачає зростання економіки України в 2016 році на 2% при інфляції на рівні 9% і середньорічному курсі гривні на рівні в 22,5 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, держбюджет України на 2015 рік передбачає доходи на рівні 502,260 млрд грн, витрати - 566,870 млрд грн, граничний обсяг дефіциту в розмірі 75,820 млрд грн, або 4,1% ВВП, максимум держборгу на рівні 1,394 трлн грн.

Фактичний дефіцит держбюджету за 2014 рік, включаючи випуск ОВДП для компенсації різниці в тарифах місцевим бюджетам на оформлення відшкодування ПДВ, становив 78,07 млрд грн, що на 20,7% більше показника за 2013 рік.