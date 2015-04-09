Нацбанк скасував одне з валютних обмежень для критичного імпорту

Національний банк України скасував вимоги щодо обов'язкового використання акредитивної форми розрахунків за контрактами з передоплатою на суму понад 500 тис. дол. для критичного імпорту, повідомляється на сайті регулятора.

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Раніше НБУ з 24 лютого ввів обмеження для імпортерів, включаючи обов'язкове оформлення акредитива для виконання імпортного контракту з передоплатою на суму понад 500 тис. дол., однак згодом, 3 березня, дав відстрочку для постачальників критичного імпорту, щоб бізнес міг підготуватися.

«Відтепер вимога про обов'язкове використання акредитивної форми розрахунків при здійсненні платежів за імпорт товару за контрактами, загальною вартістю понад 500 тис. дол. США, не поширюється на операції з купівлі деяких життєво необхідних товарів (нафти, бензину, дизпалива, медичних виробів для гемодіалізу та лікування хворих на онкологічні захворювання тощо) за прямими контрактами з їх виробниками, а також товарів військового призначення», - йдеться в повідомленні НБУ.

За інформацією регулятора, відповідна постанова №222 набуває чинності завтра, 10 квітня.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 24 лютого ввів обмеження для імпортерів, включаючи обов'язкову перевірку імпортних контрактів на суму понад 50 тис. дол. з передоплатою, оформлення акредитива для виконання імпортного контракту з передоплатою на суму понад 500 тис. дол., а також заборона на операції з кредитування для купівлі валюти.

Згодом, з 4 березня, НБУ пом'якшив вимоги для операцій критичного імпорту, відтермінувавши на один місяць введення обов'язкової акредитивної форми розрахунків.

Обмеження НБУ були введені для зупинки стрімкої девальвації гривні, яка з моменту переходу до гнучкого курсоутворення на валютному ринку за 2014 і два місяці 2015 гривня знецінилася до долара США за офіційним курсом в 3,8 рази - до нового історичного мінімуму на рівні 30, 01 грн/дол.

Після введення Нацбанком обмежень і отримання першого траншу МВФ в рамках нової програми гривня менш ніж за два тижні зміцнилася до 21,55 грн/дол., проте потім повернулася до позначки майже 23-23,5 грн/дол., де утримується протягом останніх трьох тижнів.