Рада зобов'язала оприлюднювати звіти про використання бюджетних коштів

Верховна Рада ухвалила запропонований президентом Закон «Про внесення змін до статті 28 Бюджетного кодексу України щодо доступу до інформації про бюджетні показники у формі відкритих даних» (№2172).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 265 народних депутатів із 345, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом, зокрема, визначається, що головні розпорядники коштів державного бюджету (місцевих бюджетів у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі): здійснюють публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені законом про державний бюджет (рішенням про місцевий бюджет), відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів, до 15 березня року, що настає за звітним; оприлюднюють шляхом розміщення на своїх офіційних сайтах паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) у триденний строк з дня затвердження таких документів та звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період у триденний строк після подання таких звітів до Міністерства фінансів України (місцевих фінансових органів).

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Також встановлюється, що інформація про бюджет, визначена цією статтею, оприлюднюється з додержанням вимог Закону "Про доступ до публічної інформації" в частині оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних.

Умови та порядок забезпечення доступу до інформації про використання коштів державного і місцевих бюджетів визначаються Законом "Про відкритість використання публічних коштів".

Бюджетні запити, включаючи інформацію про мету, завдання та очікувані результати, яких передбачається досягти при виконанні бюджетних програм, розміщуються кожним головним розпорядником коштів держбюджету на своєму офіційному сайті не пізніше, ніж через три дні після подання Верховній Раді проекту закону про державний бюджет України.

Передбачено, що цей закон набуває чинності з 1 вересня 2015 року.