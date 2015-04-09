Депутати схвалили податкові пільги при реструктуризації валютних кредитів

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідні зміни до Податкового кодексу України (законопроект №0939) проголосували 256 народних депутатів із 341, зареєстрованого в сесійній залі.

Згідно з документом, сума прощення боргу кредитором в розмірі різниці між основною сумою боргу за курсом Національного банку на дату реструктуризації валютного кредиту і за курсом на 1 січня 2014 року не вважається додатковим благом платника податку та не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.

Також не вважається додатковою сума прощених кредитором відсотків, комісій та/або штрафних санкцій (пені) за такими кредитами.

Ці норми застосовуються до непогашених до 1 січня 2014 року валютних кредитів при прощенні боргів за ними з 1 січня 2015 року.

Раніше парламентський комітет з питань податкової та митної політики рекомендував цей закон до ухвалення з урахуванням пропозицій Національного банку та Міністерства фінансів.

Голова НБУ Валерія Гонтарева неодноразово заявляла, що меморандум між банками і валютними позичальниками запрацює, якщо Верховна Рада скасує мораторій на відчуження майна і прийме податкові пільги на суму прощення кредитних боргів.

За її словами, в даний час більше десятка найбільших банків підписали цей меморандум і готові прощати позичальникам всі штрафні санкції та до 50% основного боргу за кредитом, отриманим для придбання соціального житла (квартира до 60 кв. м або приватний будинок до 120 кв. м ).

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Як повідомляв УНІАН, з моменту переходу до гнучкого курсу на початку минулого року гривня подешевшала за офіційним курсом до долара майже в 3 рази, що значно ускладнює обслуговування валютних кредитів позичальникам, які отримують доходи у гривні, і призводить до збитків банків від зростання прострочених кредитів і сформованих за ними резервами.

У липні 2014 року в парламенті було зареєстровано кілька законопроектів з пропозиціями про реструктуризацію валютних кредитів громадян в гривню, один з яких, розроблений представником президента у Верховній Раді Русланом Князевичем, знайшов найбільшу підтримку у банкірів і НБУ і згодом був прийнятий у першому читанні. Повторний розгляд законопроекту не проводився.

Наприкінці грудня минулого року парламент затвердив закон, що забороняє вилучення в безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса нерухомого житлового майна - предмета застави за кредитом.

Президент України Петро Порошенко застосував право вето до цього закону, оскільки він дублює існуючі норми і не вирішує проблем валютних позичальників.