Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні
08:43, 10 квітня 2015Фінанси
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Офіційний курс НБУ на 10 квітня: 100 USD - 2343.5369 грн; 100 EUR - 2524.9267 грн; 10 RUR - 4.4603 грн
НБУ з 31 березня встановлює офіційний курс гривні наприкінці робочого дня / Фото УНІАН
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 10 квітня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США - 2343.5369 (9 квітня - 2351.0335)
100 EUR - 2524.9267 (9 квітня - 2553.6926)
10 RUR - 4.4603 (9 квітня - 4.3516)
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Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 31 березня знову встановлює офіційний курс гривні в кінці робочого дня, а діє цей курс на наступний робочий день.
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