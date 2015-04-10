Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 10 квітня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 2343.5369 (9 квітня - 2351.0335)

100 EUR - 2524.9267 (9 квітня - 2553.6926)

10 RUR - 4.4603 (9 квітня - 4.3516)

Читайте такожНацбанк: ажіотажний попит на валюту скінчився

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 31 березня знову встановлює офіційний курс гривні в кінці робочого дня, а діє цей курс на наступний робочий день.