У Яценюка хочуть переукласти міжнародні договори, які вимагають бюджетних витрат

Кабінет міністрів України у 2016 році має намір інвентаризувати міжнародні договори, які передбачають використання бюджетних коштів на їх виконання, і переукласти їх.

Відповідне положення міститься в проекті бюджетної резолюції, підготовленому урядом.

Згідно з документом, дані заходи спрямовані на оптимізацію бюджетних витрат і перекладання їх на суб'єктів, які одержали держгарантії під укладання міжнародних договорів.

Читайте такожКабмін готує бюджет-2016: зростання економіки 2%, інфляція 9%, курс гривні 22,5

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України за пропозицією Міністерства фінансів на виїзному засіданні 4 квітня затвердив перелік боргових зобов'язань для проведення реструктуризації.

Раніше міністр фінансів Наталія Яресько заявляла, що питання списання боргів у рамках переговорів про реструктуризацію зовнішнього державного боргу з кредиторами не обговорюється.

Україна почала переговори щодо реструктуризації 13 березня. Кабмін визначив радниками в переговорах фінансову компанію Lazard і юридичну компанію White & Case. Американський інвестиційний фонд Franklin Templeton, як один з основних приватних власників українських євробондів, очолив групу кредиторів.