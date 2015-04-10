Капітал тікає з Росії - у першому кварталі пішло $32,6 мільярда

Чистий відтік приватного капіталу з Росії в першому кварталі 2015 року становив $32,6 мільярда, оцінив Банк Росії, передає Рейтер.

За той же період минулого року з РФ витекло $47,7 мільярда.

Профіцит рахунку поточних операцій РФ у першому кварталі 2015 року знизився до $23,5 мільярда з $25,9 млрд.

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Як повідомляв УНІАН, голова Мінфіну Антон Силуанов заявляв, що відтік капіталу з РФ в поточному році складе 70-90 мільярдів доларів.

Офіційний прогноз МЕР РФ щодо відтоку капіталу в цьому році складає 115 мільярдів доларів, однак голова відомства Олексій Улюкаєв говорив, що, за останніми оцінками, відтік буде нижче - менше 100 мільярдів доларів.