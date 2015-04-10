Гривня на міжбанку зміцнилася до 22,65 за долар

12:34, 10 квітня 2015
Фінанси
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Котирування гривні до євро встановилися на рівні 23,44/23,98 грн/євро

Фото УНИАН

У п'ятницю, 10 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на 12:00 встановилися на рівні 22,15/22,65 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 23,44/23,98 грн/євро, щодо російського рубля - 0,451/0,455 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 23,20 грн/дол., на цей час було укладено 32 угоди на суму 21,25 млн дол.

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