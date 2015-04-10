Нацбанк ввів додаткові заходи для запобігання відтоку валюти за кордон

Національний банк України закріпив за собою право запитувати і отримувати від банків додаткові документи при узгодженні заявок на купівлю валюти під імпортні контракти для запобігання непродуктивного відтоку капіталу за кордон.

Про це йдеться в постанові НБУ №222, яка опублікована на сайті регулятора і набуваэ чинності сьогодні, 10 квітня.

Із 24 лютого НБУ зобов'язав банки погоджувати платежі за імпортними контрактами з передоплатою на суму понад 50 тис. дол., для чого банки формують та подають до Нацбанку відповідний реєстр з копіями документів.

«З метою попередження непродуктивного відтоку капіталу за кордон Національний банк має право запитувати й отримувати від уповноваженого банку копії додаткових документів, необхідних для з'ясування обставин конкретної операції, інформація про яку була включена до відповідного реєстру», - йдеться в оновленій редакції постанови.

Нагадаємо, цією ж постановою Нацбанк скасував вимоги про обов'язкове використання акредитивної форми розрахунків за контрактами з передоплатою на суму понад 500 тис. дол. для критичного імпорту на постійній основі, після відтермінування, що діяло з 3 березня.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк із 24 лютого запровадив обмеження для імпортерів, включаючи обов'язкову перевірку імпортних контрактів на суму понад 50 тис. дол. з передоплатою, оформлення акредитиву для виконання імпортного контракту з передоплатою на суму понад 500 тис. дол., а також заборону на операції з кредитування для купівлі валюти.

Згодом із 4 березня НБУ пом'якшив вимоги для операцій критичного імпорту, відтермінувавши на один місяць введення обов'язкової акредитивної форми розрахунків.

Читайте такожГривня на міжбанку зміцнилася до 22,65 за долар

Обмеження НБУ були запроваджені для зупинки стрімкої девальвації гривні, яка, з моменту переходу до гнучкого курсоутворення, за 2014 рік і два місяці 2015 року знецінилася до долара США за офіційним курсом у 3,8 разу - до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.

Після введення Нацбанком обмежень та отримання першого траншу МВФ у рамках нової програми гривня менш ніж за два тижні зміцнилася до 21,55 грн/дол., однак потім повернулася до позначки близько 23-23,5 грн/дол., де утримується протягом останніх трьох тижнів.