ЗМІ: існує секретний план щодо виключення Греції з єврозони

Країни, які входять до єврозони, розробляють план щодо виключення з неї Греції.

Про це пише РИА Новости з посиланням на The Times.

У розпорядженні видання опинився документ Міністерства фінансів Фінляндії. У ньому йдеться про те, що зараз обговорюються «дуже важкі політичні рішення».

«З мовчазної згоди інших країн, що входять до єврозони, почався процес, який може привести до виключення Греції із зони євро», - йдеться в документі.

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9 квітня Греція виплатила Міжнародному валютному фонду транш у розмірі 450 мільйонів євро.

До 12 травня Афінам належить повернути ще 763 мільйони євро. Для цього грекам необхідно узгодити з європейськими кредиторами список економічних реформ, необхідних для розблокування кредитів у 7,2 мільярда євро.

Загальна сума заборгованості Греції перед кредиторами становить 320 мільярдів євро.