Нацбанк підготував звіт про свою роботу за 2014 рік

Рада Національного банку України розгляне річний звіт регулятора за 2014 рік на своєму засіданні, попередню дату проведення якого призначено на 23 квітня, повідомляється на сайті НБУ.

Згідно з повідомленням, правління НБУ затвердило річний звіт, зокрема консолідовану фінансову звітність, яка вчора була підписана головою НБУ Валерією Гонтаревою і партнером із аудиту компанією «Делойт» в Україні Наталією Самойловою.

Нацбанк нагадує, що готує річний звіт щорічно в рамках чинного законодавства і публікує на своєму сайті з 2001 року. Текст звіту за 2014 рік та аудиторського висновку на сайті поки не оприлюднено.

Згідно зі звітністю НБУ, опублікованою в газеті «Урядовий кур'єр» від 7 лютого №23, активи Нацбанку в 2014 році порівняно з початком року зросли на 159,935 млрд грн, або на 38% - до 577,068 млрд грн, за рахунок збільшення обсягу державних цінних паперів у портфелі НБУ, обсягу внесків у рахунок квоти Міжнародного валютного фонду і приросту кредитів банкам та іншим позичальникам.

Читайте такожНацбанк: про зняття обмежень на ринку потрібно радитися з МВФ

Зобов'язання НБУ, згідно з цим звітом, за рік зросли на 20%, або на 73,672 млрд грн - до 434,563 млрд грн, зокрема зростання зафіксоване в банкнотах і монетах у обігу, зобов'язаннях перед МВФ, емітованих депозитними сертифікатами, коштах державних та інших установ.

Капітал НБУ за рік зріс у 2,5 разу - до 142,505 млрд грн, зокрема зросли загальні та інші резерви НБУ в 2,6 разу, резерви переоцінки активів і зобов'язань - у 2,5 разу.

Як повідомляв УНІАН, чинний держбюджет України на 2015 рік зобов'язує Національний банк перерахувати до скарбниці близько 60 млрд грн зі свого прибутку за 2014 рік до 11 травня 2015 року. Ця норма відрахувань майже у 3 рази перевищує показник попереднього року на рівні 22,807 млрд грн.