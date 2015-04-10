Україна готова залучити третю сторону до вирішення питання про постачання газу на Донбас

Київ вітає залучення третьої сторони для розв’язання спору про плату за російський газ на підконтрольні бойовикам території Донбасу.

Про це в п'ятницю в Брюсселі після закінчення участі у засіданні Комісії Україна-НАТО, яке відбулося в штаб-квартирі альянсу на рівні заступників постійних представників, повідомив голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв, відповідаючи на питання власного кореспондента УНІАН.

"Складно передбачити, що трапиться там (у розв’язанні цього спору), оскільки поставляти туди газ було одностороннім рішенням «Газпрому». Ми чули позицію російської сторони, що вони можуть розглядати можливості звернення до суду. Це їхнє право. Залучення третьої сторони, щоб винести рішення, хто і за що повинен платити, дуже вітається", - заявив він.

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При цьому Коболєв підкреслив, що «Нафтогаз» продовжує здійснювати поставки газу на підконтрольні бойовикам території. "Ми вважаємо, і можемо це довести, що цей конфлікт не був створений українською стороною", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина, Україна з вересня 2014 року по березень 2015 року безоплатно поставила в зону проведення антитерористичної операції на Донбасі природного газу на 9 млрд грн. За словами міністра, обсяг поставок природного газу в зону АТО за вказаний період становив 1,5 млрд кубометрів по 6 тис. грн за тис. куб. м.