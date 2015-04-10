Нацбанк планує досягти менше 10% інфляції через 1-1,5 року

Національний банк України за 1-1,5 року планує досягти інфляції на рівні менш як 10%, повідомив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб на бізнес-форумі в Києві.

«Основні заходи спрямовані на зниження процентної ставки, щоб вже за 12-18 місяців ми жили з інфляцією, що складається з однієї цифри», - сказав він.

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Також Сологуб зазначив, що вже за 3-4 роки НБУ має намір вийти на стабільний рівень інфляції в 4-6%.

«Те, що ми пишемо у своїх документах, це те, що наша стратегічна мета у середньостроковому періоді, за 3-4 роки, досягти рівня інфляції 4-6%», - сказав заступник голови НБУ.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України припускає зростання споживчої інфляції у другому кварталі цього року вище за 50% у річному вимірі.

При цьому Кабінет міністрів України у рамках формування Основних напрямів бюджетної політики на 2016 рік закладає як макропоказники розвитку економіки і розрахунків проекту державного бюджету на 2016 рік інфляцію на рівні 9% і валютний курс на рівні 22,5 грн за долар.