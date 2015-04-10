Гривня на міжбанку нарешті закріпилася вище 23 за долар

У п'ятницю, 10 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 22,35/22,80, повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро знаходяться на рівні 23,653/24,125, до російського рубля - 0,432/0,441.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16:00 установився на рівні 22,9378 грн/дол., на цей час було укладено 261 угоду на суму 194,93 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 9 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 23,35/23,50.