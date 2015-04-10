Державний «Укргазбанк» може очолити Кирило Шевченко

Урядовий комітет з призначень після проведення конкурсного відбору обрав кандидатуру Кирила Шевченка на посаду голови правління державного «Укргазбанку», повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

У даний час Шевченко займає позицію виконуючого обов'язки голови правління «Укргазбанку».

На підставі рішення комітету з призначень глава Мінекономрозвитку Айварас Абромавичус внесе обрану кандидатуру на розгляд Кабінету міністрів України.

Як повідомляв УНІАН, у грудні минулого року голова правління «Укргазбанку» Сергій Мамедов, який очолював правління банку з 30 травня 2011 року, залишив свою посаду.

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Довідка УНІАН. «Укргазбанк» (Київ) працює на ринку України з 1993 року та входить до групи найбільших банків за активами.

У 2009 році банк був докапіталізований за участю держави, внаслідок чого Мінфін став власником 93% акцій банку.

За підсумками 2014 року банк отримав 2,746 млрд грн збитку після прибутку 999,8 млн грн роком раніше.

У лютому цього року Національний банк визнав неплатоспроможним також націоналізований у 2009 році банк «Київ» для подальшої передачі його активів та зобов'язань «Укргазбанку».

У березні цього року Кабмін прийняв рішення докапіталізувати «Укргазбанк» на 3,2 млрд грн.