Банки контролюватимуть використання купленої для погашення кредитів валюти
Національний банк продовжує регулювати валютний ринок.
Національний банк України обмежив продаж готівкової іноземної валюти фізичним особам під погашення кредитів сумою зобов'язань за відповідним кредитним договором і зобов'язав банки контролювати цільове використання купленої валюти під погашення кредитів.
Про це йдеться в постанові НБУ №220, що опублікована на сайті регулятора і набуває чинності завтра, 11 квітня.
«Банк здійснює продаж готівкової іноземної валюти в сумі не вище обсягу зобов'язань в іноземній валюті фізичної особи-позичальника за кредитним договором. Банк зобов'язаний забезпечити контроль за неухильним дотриманням фізичною особою-резидентом вимоги цільового використання купленої готівкової іноземної валюти на виконання власних зобов'язань в іноземній валюті за кредитним договором», - йдеться в документі.
Для контролю цільового використання регулятор зобов'язав банки в квитанції про здійснення валютнообмінної операції додатково вказувати інформацію про те, що валюту куплено для погашення кредиту, а також номер і дату відповідного кредитного договору.
Також Нацбанк роз'яснив, що збір на обов'язкове державне пенсійне страхування при купівлі фізичними особами-резидентами готівкової валюти для погашення кредитів та сплати відсотків не сплачується, як це передбачено чинною з початку року редакцією закону «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування».
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Цією ж постановою регулятор пом'якшив вимогу до банків щодо обов'язкового здійснення купівлі-продажу валюти за бажанням клієнта у своїй Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій. «Банку, фінансовій установі забороняється відмовляти у здійсненні валютно-обмінних операцій за наявності відповідних коштів, а також операції сторно», - йдеться в оновленому пункті інструкції, тоді як у колишній редакції документа застереження про наявність коштів не було.
Як повідомляв УНІАН, із моменту переходу до гнучкого курсу на початку минулого року гривня подешевшала за офіційним курсом до долара майже в 3 рази, що значно ускладнює обслуговування валютних кредитів позичальникам, які отримують доходи в гривні, й призводить до збитків банків від зростання прострочених кредитів і сформованих із них резервів.
Із 1 січня цього року в Україні діють зміни до Закону «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування», згідно з яким ставку збору за валютообмінними операціями підвищено до 2% із 0,5%, при цьому платниками збору є фізичні особи - покупці валюти в готівковій формі, крім купівлі для погашення кредитів.