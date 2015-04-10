Банки контролюватимуть використання купленої для погашення кредитів валюти

Національний банк України обмежив продаж готівкової іноземної валюти фізичним особам під погашення кредитів сумою зобов'язань за відповідним кредитним договором і зобов'язав банки контролювати цільове використання купленої валюти під погашення кредитів.

Про це йдеться в постанові НБУ №220, що опублікована на сайті регулятора і набуває чинності завтра, 11 квітня.

«Банк здійснює продаж готівкової іноземної валюти в сумі не вище обсягу зобов'язань в іноземній валюті фізичної особи-позичальника за кредитним договором. Банк зобов'язаний забезпечити контроль за неухильним дотриманням фізичною особою-резидентом вимоги цільового використання купленої готівкової іноземної валюти на виконання власних зобов'язань в іноземній валюті за кредитним договором», - йдеться в документі.

Для контролю цільового використання регулятор зобов'язав банки в квитанції про здійснення валютнообмінної операції додатково вказувати інформацію про те, що валюту куплено для погашення кредиту, а також номер і дату відповідного кредитного договору.

Також Нацбанк роз'яснив, що збір на обов'язкове державне пенсійне страхування при купівлі фізичними особами-резидентами готівкової валюти для погашення кредитів та сплати відсотків не сплачується, як це передбачено чинною з початку року редакцією закону «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування».

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Цією ж постановою регулятор пом'якшив вимогу до банків щодо обов'язкового здійснення купівлі-продажу валюти за бажанням клієнта у своїй Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій. «Банку, фінансовій установі забороняється відмовляти у здійсненні валютно-обмінних операцій за наявності відповідних коштів, а також операції сторно», - йдеться в оновленому пункті інструкції, тоді як у колишній редакції документа застереження про наявність коштів не було.

Як повідомляв УНІАН, із моменту переходу до гнучкого курсу на початку минулого року гривня подешевшала за офіційним курсом до долара майже в 3 рази, що значно ускладнює обслуговування валютних кредитів позичальникам, які отримують доходи в гривні, й призводить до збитків банків від зростання прострочених кредитів і сформованих із них резервів.

Із 1 січня цього року в Україні діють зміни до Закону «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування», згідно з яким ставку збору за валютообмінними операціями підвищено до 2% із 0,5%, при цьому платниками збору є фізичні особи - покупці валюти в готівковій формі, крім купівлі для погашення кредитів.