Офіційний курс гривні зріс одразу на 55 копійок

Згідно з інформацією сайту Національного банку України, на 14 квітня Нацбанк установив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США - 2288.2033 (10 квітня - 2343.5369);

100 євро - 2418.6309 (10 квітня - 2524.9267);

10 російських рублів - 4.4807 (10 квітня - 4.4603).

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Як повідомляв УНІАН, гривня на міжбанку сьогодні також закріпилася вище 23 за долар. Котирування гривні до долара США на закриття торгів установилися на рівні 22,35/22,80. Сьогодні ж удень гривня піднімалася навіть до 22,15/22,65 за долар.