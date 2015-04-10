Грошова маса в Україні за місяць скоротилася на 10%

Обсяг монетарної бази в Україні в березні збільшився на 0,1% - до 332 млрд грн, грошової маси - знизився на 10%, до 1,022 трлн грн, повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією регулятора, з початку року монетарна база зменшилася на 0,4%, тоді як грошова маса за цей період збільшилася на 6,8%. Обсяг готівки поза банками за березень збільшився на 0,3% і 0,6% з початку року - до 284,8 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг монетарної бази в Україні в лютому збільшився на 1,5% - до 331,6 млрд грн, грошової маси - на 21,5%, до 1,138 трлн грн. Обсяг готівки поза банками за лютий збільшився на 3,5% - до 283,8 млрд грн.

У 2014 році грошова маса збільшилася на 44,851 млрд грн, або на 4,9%, - до 953,846 млрд грн, монетарна база - на 8,5%, або на 26,055 млрд грн, - до 333,194 млрд грн.