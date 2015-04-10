S&P допускає падіння економіки України цього року на 7,5% і зростання на 2% наступного

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Ratings прогнозує падіння економіки України за підсумками 2015 року на 7,5%, проте допускає економічне зростання вже у 2016 році відразу на 2%, йдеться в повідомленні агентства.

Раніше агентство знизило довгостроковий кредитний рейтинг України до рівня «СС», пояснивши свою позицію намірами уряду реструктуризувати частину державного боргу, що за критеріями Standard & Poor's рівносильно дефолту.

Водночас агентство спрогнозувало, що можливе зростання в 2016 році посилиться у 2017-му до 3,5% і до 4% у 2018 році.

За прогнозами агентства, номінальний ВВП в Україні в 2015 році складе 73,10 млрд дол., проте вже в 2016 році цей показник зросте до 85 млрд дол. Рівень держборгу в 2015 році складе до 93% ВВП, проте до 2018 року знизиться до 82,6% ВВП.

Раніше Кабінет міністрів України в рамках формування основних напрямів бюджетної політики на 2016 рік заклав в якості макропоказників розвитку економіки і розрахунків проекту державного бюджету на 2016 рік зростання економіки на рівні 2%, інфляцію на рівні 9% і валютний курс на рівні 22,5 грн за долар.

При цьому, щодо 2015 року Кабінет міністрів України запропонував три сценарії розвитку економіки України та допускає за найбільш песимістичним сценарієм падіння економіки на 11,9% при інфляції в 42,8%. Оптимістичні сценарії припускають падіння економіки в діапазоні від 5,5% до 8,6% при інфляції в діапазоні від 26,7% до 38,1%. Номінальний ВВП складе 1,85 тлрн грн за найбільш оптимістичним сценарієм і 1,79 тлрн грн - за песимістичним.