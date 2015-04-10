Порошенко вніс до ВР законопроект про ратифікацію кредитної угоди з ЄІБ на 200 мільйонів євро

Згідно з інформацією на сайті парламенту, проект закону зареєстровано у Верховній Раді в п'ятницю.

При цьому текст документа на даний момент відсутній.

Як повідомляв УНІАН, віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко очікує, що Верховна Рада вже на найближчому засіданні ратифікує кредитну угоду з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) про виділення 200 млн євро на відновлення зруйнованої внаслідок бойових дій інфраструктури Донбасу.

У грудні 2014 року Україна та ЄІБ підписали дві кредитні угоди - на 200 млн євро для фінансування проектів відновлення інфраструктури Донбасу і на 400 млн євро для відродження малого і середнього бізнесу в країні. Всього в 2015 році ЄІБ має намір виділити Україні понад 1 млрд євро на реалізацію інвестиційних проектів.

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Довідка УНІАН. Європейський інвестиційний банк створено в 1957 році, його акціонерами є 27 країн - членів Європейського Союзу. Головна мета банку - сприяння досягненню мети Європейського Союзу шляхом довгострокового фінансування надійних інвестиційних проектів. Статутний капітал формується із внесків країн-учасниць і на кінець 2013 року становив 273 млрд євро. За останні п'ять років портфель проектів ЄІБ в Україні збільшився в чотири рази. Банк фінансує проекти в енергетиці, транспортній та муніципальній інфраструктурі.