Обсяг депозитів в українських банках у березні знизився на 2% у гривні, на 7,4% у валюті - НБУ

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією регулятора, з початку року гривневі депозити знизилися на 5,7%, валютні - на 14,4%.

У березні залишки за кредитами в національній валюті знизилися на 2,7% (з початку року на 4,9%) - до 516,4 млрд грн, за кредитами в іноземній валюті - на 1,9% (з початку року на 6,1%) - до 28,2 млрд дол.

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Обсяг коррахунків банків у НБУ знизився за місяць на 2,9% (з початку року на 2,1%) - до 26,7 млрд грн. Сума обов`язкових резервів до формування відповідно до встановлених нормативів з 11 лютого до 10 березня становила 37,7 млрд грн, з 11 березня до 10 квітня - 48 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, обсяг депозитів в українських банках у лютому знизився на 1,7% у гривні - до 352,7 млрд грн, на 3,7% у валюті - до 18 млрд дол.

Обсяг депозитів в українських банках за 2014 рік знизився на 13,7% у національній валюті - до 364,5 млрд грн, на 37,2% в іноземній валюті - до 19,4 млрд дол.