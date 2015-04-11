ООН має намір виділити Україні близько 300 мільйонів доларів допомоги

ООН має намір виділити Україні близько 300 млн доларів допомоги.

Про це сказав віце-прем`єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко, коментуючи підготовку до проведення Міжнародної конференції з підтримки України, повідомили УНІАН у прес-службі Мінрегіону.

Зокрема, за словами віце-прем`єра, ООН попередньо повідомила про готовність надати близько 300 млн дол. на допомогу Україні.

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«Ми готові запропонувати і Гуманітарний план реагування на ситуацію, яка склалась в Україні, і оцінку потреб відновлення Донбасу, які складають сьогодні приблизно 1,5 млрд доларів. Це дуже серйозні виклики: 1 млн переселенців, 5 млн людей, які потребують допомоги. Це те, з чим жодна європейська країна сьогодні не здатна впоратись самостійно», - сказав Зубко. Він наголосив, що ці документи розроблені спільно Мінрегіоном, ЄС, ООН та Світовим банком.

«Від того, як ми підготуємось, які інструменти для вирішення існуючих проблем запропонуємо, буде залежати дуже багато», - підкреслив він.