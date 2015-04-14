У Росії знову перекроюють бюджет: для покриття держборгу не вистачає 26 мільярдів рублів

Міністерство фінансів Росії планує скоро знову правити бюджет і збільшувати витрати на обслуговування внутрішнього боргу, повідомила перший заступник міністра фінансів РФ Тетяна Нестеренко, оцінивши брак поки в 26 мільярдів рублів, передає Reuters.

"Якщо ми 500 (мільярдів рублів) займемо, у нас не вистачить витрат на обслуговування..., нам доведеться приймати рішення - або більше витрачати Резервного фонду і звертатися до парламенту за таким дозволом, або ж приймати рішення про уточнення бюджету з тим, щоб все-таки забезпечити обслуговування локального внутрішнього боргу, це дійсно серйозна проблема", - сказала вона.

Читайте такожПутін вже в 2017 році може довести Росію до банкрутства - польські ЗМІМінфін РФ наприкінці лютого підготував поправки до бюджету на 2015 рік, які передбачають збільшення дефіциту до 3,7 відсотка ВВП, Держдума вже прийняла законопроект у трьох читаннях, Рада Федерації розгляне його на пленарному засіданні 15 квітня.

Збільшену від рецесії і падіння цін на нафту бюджетну дірку Мінфін планує закривати Резервним фондом, який за рік втратить більше половини - 3,07 трильйона рублів, скоротившись до кінця року до 2,6 трильйона рублів.

Мінфін останніми поправками вже збільшував на 111 мільярдів рублів витрати на обслуговування облігацій федеральної позики, розміщених в грудні 2014 року на суму 1 трильйон рублів, для докапіталізації банків.

Читайте такожПрибуток російського Сбербанку впав майже в 4 разиФедеральний бюджет Росії в січні-березні 2015 року виконано з дефіцитом 812,3 мільярда рублів, або 4,9 відсотка ВВП.