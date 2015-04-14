Експерт-прогноз курсу валют на поточному тижні

Курс безготівкового долара США на поточному тижні, за прогнозами аналітиків FOREX CLUB в Україні, може коливатися на відмітках 22,6-23,7 грн, готівкового - на 24,7-26,3 грн. При цьому широкий спред між ціною продажу і купівлі, ймовірно, буде утримуватися.

Читайте такожОбсяг депозитів в українських банках у березні знизився на 2% в гривні, на 7,4% у валюті - НБУНа думку аналітиків, ситуація на валютному ринку зберігається стабільною, поки немає передумов виходу її з-під контролю НБУ. Гривнева ліквідність знаходиться на мінімальному з початку року рівні, а висока облікова ставка блокує вільний ресурс, обмежуючи його вихід на ринок. Більше того, після публікації даних щодо річної інфляції з'явилися обережні припущення про можливе подальше підвищення облікової ставки НБУ. У такому разі подальше скорочення ліквідності ще більше обмежить попит на валюту і буде сприяти її зміцненню. Заява НБУ про можливе зняття валютних обмежень вже влітку також закладає позитивні ринкові очікування.

І все ж, існує ряд факторів, реалізація яких може дестабілізувати валютний ринок, піднявши курсові котирування вгору. Перш за все - відновлення активних бойових дій на Донбасі. Також цілком ймовірна поява повідомлень в найближчі тижні про хід переговорів з власниками українського боргу. Кредитно-рейтингові агентства активізувалися, знижуючи рейтинги і прогнози по рейтингах України, вказуючи на високу ймовірність дефолту. При цьому успішність реструктуризації українського боргу розглядається як одна з умов МВФ щодо другого траншу.

Курс продажу готівкового євро на поточному тижні, за оцінками аналітиків FOREX CLUB в Україні, може скласти 26,0-28,0 грн. Ключовий вплив на динаміку євровалюти буде мати кон'юнктура світового ринку.

Динаміка гривні щодо рубля на поточному тижні буде формуватися під впливом курсу долар/гривня, а також курсу рубля до світових валют. Котирування готівкового рубля можуть коливатися в діапазоні 0,45-0,49 грн.