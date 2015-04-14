Експерт-прогноз курсу валют на поточному тижні
Існує ряд факторів, реалізація яких може дестабілізувати валютний ринок, піднявши курсові котирування вгору.
Курс безготівкового долара США на поточному тижні, за прогнозами аналітиків FOREX CLUB в Україні, може коливатися на відмітках 22,6-23,7 грн, готівкового - на 24,7-26,3 грн. При цьому широкий спред між ціною продажу і купівлі, ймовірно, буде утримуватися.
Читайте такожОбсяг депозитів в українських банках у березні знизився на 2% в гривні, на 7,4% у валюті - НБУНа думку аналітиків, ситуація на валютному ринку зберігається стабільною, поки немає передумов виходу її з-під контролю НБУ. Гривнева ліквідність знаходиться на мінімальному з початку року рівні, а висока облікова ставка блокує вільний ресурс, обмежуючи його вихід на ринок. Більше того, після публікації даних щодо річної інфляції з'явилися обережні припущення про можливе подальше підвищення облікової ставки НБУ. У такому разі подальше скорочення ліквідності ще більше обмежить попит на валюту і буде сприяти її зміцненню. Заява НБУ про можливе зняття валютних обмежень вже влітку також закладає позитивні ринкові очікування.
І все ж, існує ряд факторів, реалізація яких може дестабілізувати валютний ринок, піднявши курсові котирування вгору. Перш за все - відновлення активних бойових дій на Донбасі. Також цілком ймовірна поява повідомлень в найближчі тижні про хід переговорів з власниками українського боргу. Кредитно-рейтингові агентства активізувалися, знижуючи рейтинги і прогнози по рейтингах України, вказуючи на високу ймовірність дефолту. При цьому успішність реструктуризації українського боргу розглядається як одна з умов МВФ щодо другого траншу.
Курс продажу готівкового євро на поточному тижні, за оцінками аналітиків FOREX CLUB в Україні, може скласти 26,0-28,0 грн. Ключовий вплив на динаміку євровалюти буде мати кон'юнктура світового ринку.
Динаміка гривні щодо рубля на поточному тижні буде формуватися під впливом курсу долар/гривня, а також курсу рубля до світових валют. Котирування готівкового рубля можуть коливатися в діапазоні 0,45-0,49 грн.