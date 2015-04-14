Закон, що дозволяє банкам не повертати депозити достроково, стосується лише нових договорів - НБУ

Про це повідомив Національний банк України на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook із посиланням на коментар заступника голови НБУ Владислава Рашкована щодо прийнятого Верховною Радою у першому читанні Закону «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України (щодо умов повернення строкових депозитів)» (законопроект №1195).

«Норми закону, у разі його прийняття в цілому, будуть стосуватися лише тих договорів, які будуть укладені після набуття ним чинності, тобто не будуть стосуватися існуючих депозитних договорів», - сказав Рашкован.

Читайте такожОбсяг депозитів в українських банках у березні знизився на 2% у гривні, на 7,4% у валюті - НБУ

За його словами, також не зовсім коректні висновки, що закон забороняє достроково забирати вклади з банків. «Якщо депозитний договір з банком буде це передбачати, то клієнти зможуть забрати свої кошти згідно з умовами договору», - пояснив він.

Рашкован також зазначив, що Нацбанк сподівається на ухвалення закону депутатами в цілому через кілька тижнів, після чого банки зможуть почати розробляти ефективну депозитну політику для залучення клієнтів та акумулювання ресурсів для кредитування економіки.

«До прийняття цього закону фактично всі вклади були на вимогу, навіть ті, які були оформлені як строкові. Клієнти банків могли вимагати повернення коштів у будь-який момент незалежно від умов договору, який вони підписували з банком. Банки, у свою чергу, не могли ефективно планувати управління своєю ліквідністю, а в період паніки на ринку все одно були не в змозі задовольнити всіх охочих», - зазначив він.

Рашкован наголосив, що законопроект спрямований у першу чергу на захист вкладників, а не банків. «Якщо такий закон був би прийнятий після кризи 2008-2009 років, банківська система у 2014-2015 роках могла б уникнути багатьох проблем», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 9 квітня прийняла у першому читанні Закон «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України (щодо умов повернення строкових депозитів)», що дозволяє банкам не повертати депозити, розміщені на певний строк, до закінчення цього терміну.

Зокрема, законопроект передбачає зміни до Цивільного кодексу України, згідно з яким зобов'язання банку повертати внесок клієнта розмежовуються за строковими вкладами і за вкладами до запитання (поточні та карткові рахунки, депозити без певного терміну).

За договором банківського строкового вкладу, банк зобов'язаний видати вклад та нараховані проценти за цим вкладом після закінчення терміну, зазначеного в договорі банківського вкладу. Дострокове повернення вкладнику банківського строкового вкладу на його вимогу можливе виключно у випадках, коли це передбачено умовами договору з банком.

Водночас законопроект передбачає безумовну вимогу до банків із вкладами до запитання видавати вклад або його частину на першу вимогу вкладника.

Голова НБУ Валерія Гонтарева в кінці минулого року повідомляла про наміри НБУ запропонувати парламенту заборонити вилучення банківських депозитів до настання строку їх повернення, що відповідає світовій практиці і допоможе збалансувати банківську систему, щоб Нацбанку не доводилося у кризовий період «закручувати гайки» адміністративними методами.

За її словами, за бажання отримати більш високий відсоток вкладник зможе розмістити гроші у банку на певний термін, за бажання отримувати кошти за першою вимогою - на ощадний рахунок із більш низькими ставками.

Раніше УНІАН повідомляв, що депутати хочуть заборонити дострокове зняття депозитів.