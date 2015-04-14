Гривня на міжбанку знову впала нижче 23 за долар

У понеділок, 14 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на 12:00 установилися на рівні 22,55/23,07, повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 23,80/24,34, до російського рубля - 0,434/0,444.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 установився на рівні 22,9895 грн/дол., на цей час було укладено 7 угод на суму 1,82 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, на закриття попередніх торгів на міжбанку в п'ятницю, 10 квітня, котирування гривні до долара США зросли до рівня 22,35/22,80.