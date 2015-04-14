Київ, Брюссель і Москва відновлюють переговори про асоціацію України і Євросоюзу

Україна, Росія та ЄС 20-21 квітня відновлять переговори на технічному рівні з питання виконання Угоди про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі між Україною та ЄС, щоб вирішити питання, які турбують Москву.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це у вівторок в Брюсселі повідомив речник Європейської комісії Даніел Росаріо (Daniel Rosario).

„Дійсно, тристоронні переговори між ЄС, Україною та Росією відновляться на наступному тижні для того, щоб досягнути практичного рішення питань, висловлених російською стороною стосовно виконання Угоди про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Ці переговори на технічному рівні відбудуться у Брюсселі у понеділок та вівторок”, - сказав Росаріо.

При цьому речник ЄК зазначив, що Брюссель очікує, що у цьому контексті „вони дуже швидко перейдуть з технічного на політичний рівень”.

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Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня 2014 року, відклавши підписання його економічної частини, яка містить положення про створення зони вільної торгівлі, до обрання нового президента України.

Після обрання президентом Петро Порошенко підписав Угоду про асоціацію з ЄС у повному обсязі 27 червня 2014 року. Разом із тим діяти положення Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС почне з 2016 року.

Про те, що зона вільної торгівлі між Україною та ЄС почне діяти з 2016 року, а не з 1 листопада 2014 року, як очікувалося, стало відомо 12 вересня після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і Росії. Тоді сторони домовилися відкласти до 31 грудня 2015 року впровадження зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, а також про продовження Євросоюзом тарифних преференцій для українських товарів.