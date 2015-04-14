Росія через брак коштів може скоротити військові витрати

Уряд Росії заявив про готовність скоротити найзначнішу статтю бюджетних видатків - на оборону і безпеку - перед загрозою вичерпання ресурсів Резервного фонду, пише Рейтер.

"Щодо витрат, пов'язаних із обороною і безпекою... Дійсно, вони у нас дуже значні. Цілком зрозуміло, що це визначається і політичними міркуваннями. Але водночас тут, звичайно, є ресурси для подальшої оптимізації. Абсолютно очевидно, ми повинні цим займатися", - сказав прем'єр Дмитро Медведєв, виступаючи на колегії Мінфіну.

Голова відомства Антон Сілуанов говорив перед цим, що Росії вже наступноого року не вистачить Резервного фонду для того, щоб профінансувати всі заплановані видатки бюджету, тому планується урізати надмірні витрати на суму до 2 трильйонів рублів.

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Влада зараз вносить поправки до бюджету на 2015 рік, які передбачають збільшення дефіциту до 3,7 відсотка ВВП. Розрослу від рецесії й падіння цін на нафту бюджетну дірку планується затикати Резервним фондом, який до кінця року скоротиться на дві третини до 2,6 трильйона рублів.

Бюджет Росії в січні-березні 2015 року виконано з дефіцитом 812,3 мільярда рублів, або 4,9 відсотка ВВП.